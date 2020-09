De ouders van Sascha (12) gingen met ruzie uit elkaar

Iedere dag horen meer dan 200 kinderen dat hun ouders gaan scheiden. Best heftig, vooral als ouders daarbij veel ruzie maken. Dat weet ook Sascha van 12. Haar ouders vertelden zes jaar gelden dat ze uit elkaar gingen. Ruzie Uiteindelijk duurt het vijf jaar voor haar ouders echt officieel gescheiden zijn. In die tijd is er veel ruzie thuis en Sascha zit daar vaak tussenin.

Ik was daardoor erg gestrest en deed het door de scheiding slecht op school. Sascha

Een scheiding die lang duurt en waarbij veel ruzie gemaakt wordt, wordt ook wel een vechtscheiding genoemd. Het lukt ouders dan vaak niet om zelf afspraken te maken. Bijvoorbeeld over hoe vaak een kind bij de ene of andere ouder is. Als ze er echt niet uitkomen, wordt dat soms door een rechter bepaald. Dat gebeurt wel steeds minder vaak. In 2010 nog bij ruim 30 procent van de scheidingen. Nu bij 6 procent.

Sascha is blij dat zulke scheidingen minder vaak voorkomen. Ze weet namelijk hoe vervelend het kan zijn. Om met de boosheid en het verdriet om te kunnen gaan, gaat Sascha op paardencoaching. Daar leert ze hoe ze haar gevoelens kan uiten.

Ik word er rustiger van. Nu ben ik veel vrolijker. Sascha

Ondanks dat het nu een stuk beter met haar gaat, had ze graag gezien dat het allemaal anders was gelopen.

Ik had graag gezien dat ze met vrede uit elkaar waren gegaan. En dat ze de afspraken die er waren geaccepteerd hadden. Sascha

Sascha vertelde er eerder al over in het boek Scheid. In dat boek vertellen ook andere kinderen over de scheiding van hun ouders.