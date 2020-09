Moeten katten buiten verplicht aan een lijn?

In Nederland gaan ieder jaar tussen de 17 en 200 miljoen vogels dood door katten. En daar zitten ook vogels bij die een beschermde diersoort zijn.

Vanavond zie je in het Jeugdjournaal meer over de katten. Wat vind jij: goed idee om ze aan een lijntje te doen, of overdreven? Reageer op de stelling: