Verschillende demonstraties voor vluchtelingen op Lesbos

Vandaag is er in Amsterdam en Groningen geprotesteerd voor vluchtelingen in Griekenland. De actievoerders vinden dat Nederland meer moet doen om vluchtelingen op het Griekse eiland Lesbos te helpen.

In Nederland is er in de politiek al dagen discussie over het opvangen van vluchtelingen. Sommige partijen vinden 100 vluchtelingen ook niet genoeg, maar er zijn ook partijen die willen dat er geen vluchtelingen naar Nederland komen.