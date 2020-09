Freestyler Laura Dekker over kampioen worden en kapotte schoenen

Een bal hooghouden is voor sommige mensen best lastig, maar niet voor Laura Dekker. Ze is de beste freestyle voetballer van ons land! Ze werd al Nederlands kampioen en Europees kampioen en nu droomt ze ervan wereldkampioen te worden.

Hoe is ze zo goed geworden? Wat zijn haar favoriete trucs? En waarom moet ze iedere twee weken nieuwe schoenen kopen? Je ziet het allemaal in dit interview.