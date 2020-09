Teleurgestelde Max Verstappen valt uit bij Grand Prix Toscane

Een flinke teleurstelling voor Max Verstappen. Bij de Grand Prix van Toscane ging het helemaal mis. In de tweede bocht werd hij door achterop komende auto's van de baan gereden. Dat betekende gelijk het einde van de wedstrijd voor hem.

Al voordat de race begon waren er problemen met zijn auto. Toch kwam Verstappen goed uit de start. Hij kon in de eerste meters doorstoten naar plek 2. Maar kort daarna zakte hij weg en kon hij niet meer versnellen. Daardoor had hij veel auto's om zich heen die hem van de baan tikten.

Ook vorige week viel Verstappen uit. Verstappen was na afloop woest en zei dat hij er niet zoveel zin meer in had.