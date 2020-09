Greenpeace wil dat KLM geen corona-steun krijgt

Greenpeace gaat naar de rechter. De organisatie wil dat KLM de corona-steun weer inlevert. Vanwege de corona-crisis kreeg de luchtvaartmaatschappij meer dan drie miljard euro van de Nederlandse regering.

Vliegen is slecht voor het milieu en volgens Greenpeace neemt KLM niet genoeg maatregelen om het klimaat te beschermen. Daarom zouden ze volgens de natuurorganisatie ook niet geholpen moeten worden.

Waarom hulp?

KLM heeft veel geld gekregen omdat er in de eerste maanden van de corona-crisis nauwelijks werd gevlogen. Volgens de regering is het belangrijk dat KLM blijft bestaan, omdat het bedrijf belangrijk is voor de Nederlandse economie. We maakten daar eerder deze video over: