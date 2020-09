Oproep: Wat wil jij weten van danser en TikTokker Vincent Vianen?

Vincent deed mee aan verschillende danswedstrijden en wist het programma The Ultimate Dance Battle zelfs te winnen. Nu is hij een choreograaf voor So You Think You Can Dance. Hij bedenkt hiphop-dansen voor de deelnemers van dat programma.

Vincent Vianen is een danser van 36 jaar oud uit Amsterdam. Op TikTok is hij ontzettend populair en heeft hij meer dan 2 miljoen volgers. In 2017 deed hij ook mee aan het programma Wie Is De Mol? en was daar de eerste afvaller.

This song Dynamite by @bts.bighitofficial is such good vibes! 💛 They even dropped by and left a comment🧨💛💜! Swipe to see👉🏾 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✅Funfact 1: My younger sister introduced me to BTS’s music. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✅Funfact 2: @boakwon was the first K-pop artist I bopped to. #bts #btsarmy #btsdynamite #btscover