Gigantische ontdekking: Is er leven mogelijk op Venus?

Een grote ontdekking in de ruimte: onderzoekers denken dat ze bij de planeet Venus het stofje fosfine hebben gevonden. Dat is een grote ontdekking, want dat zou kunnen betekenen dat er bacteriën zijn in de ruimte. Levende wezens dus. Daar is nog nooit eerder bewijs voor gevonden.

Het heeft allemaal te maken met het stofje fosfine. Onderzoekers denken dat dat stofje in de wolken van Venus zit. Fosfine kan alleen gemaakt worden door fabrieken of door bacteriën. Omdat er op Venus geen fabrieken zijn, denken onderzoekers dat het er is door bacteriën. Maar ze weten het niet zeker.