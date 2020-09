Dit weten we nu al over de nieuwe plannen van de regering

Het is vandaag Prinsjesdag. Op die dag maakt de regering de plannen voor het nieuwe jaar bekend. Journalisten hebben nu al ontdekt wat er in de plannen staat.

Zo gaat het natuurlijk veel over corona. Door de corona-crisis hebben veel mensen en bedrijven het moeilijk. Zij krijgen van de regering meer geld.

Mensen die in de zorg werken, krijgen een bonus van 500 euro voor hun harde werk. Veel zorgmedewerkers willen ook meer salaris, maar dat gaat niet gebeuren.

De regering wil ook iets aan doen aan het lerarentekort. Daar maken ze 32 miljoen euro voor mij. En ook de scholen zelf krijgen wat extra geld.

Jullie mening

Eerder vroegen we op onze site en app wat jullie vinden van de regering en wat jullie vinden dat moet gebeuren. In deze video ze je daar meer over: