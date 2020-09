Bijzonder: meer dan 30 graden in september

Pak je zwembroek of bikini maar weer uit de kast, want het wordt hartstikke warm vandaag. Op veel plekken kan het boven de 30 graden worden! Het gebeurt niet vaak dat het halverwege september nog zo warm is.

Volgens weerman Gerrit Hiemstra is het in de afgelopen 100 jaar maar 5 keer eerder gebeurd. Eén keer in 1949, één keer in 1991, in 2013 en twee keer in 2016.

Woensdag wordt het ook nog lekker weer, maar wel iets minder warm. Dan wordt het gemiddeld 26 graden.