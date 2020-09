'Kinderen zijn minder fit geworden tijdens corona-tijd'

Misschien heb je het zelf ook wel gemerkt afgelopen periode. Je bent sneller buiten adem en hebt misschien meer gesnoept. Veel kinderen zijn tijdens de strenge corona-maatregelen minder fit geworden. Dat staat in een onderzoek van wetenschappers uit Maastricht.

Doordat scholen en sportclubs gesloten waren, zijn kinderen minder gaan bewegen. 3 van de 4 kinderen bewoog tijdens de strenge regels minder dan daarvoor. Ook werd er meer gesnoept. 1 op de 3 kinderen is meer ongezonde tussendoortjes gaan eten.

Zwaarder geworden

Door minder te bewegen en ongezonder te eten, is 1 op de 5 kinderen zwaarder geworden. Van de kinderen die al overgewicht hadden, zijn zelfs 2 van de 5 kinderen zwaarder geworden.

We zijn benieuwd of jij het lastig vond om in corona-tijd fit te blijven. Reageer hieronder op onze stelling!