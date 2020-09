Veel egels geteld dit jaar

Er zijn bijna 2500 egels geteld tijdens de jaarlijkse egeltelling. Dat zijn er meer dan vorig jaar. Toen werden er 2100 egels geteld. Ook op de Waddeneilanden zijn egels gespot. Dat is bijzonder, want daar zijn ze nog niet eerder gezien.

Dit jaar deden veel meer mensen mee aan de egeltelling dan vorig jaar. Misschien zijn er daarom veel meer egels geteld. Het is dus niet zeker of het beter gaat met de egel in Nederland.

Egelziekte

Deze zomer werden veel egels gevonden met een mysterieuze nieuwe ziekte. Door de ziekte krijgen egels wondjes op hun huid en kunnen ze overlijden.

Onderzoekers weten nog steeds niet wat voor ziekte het is. Ze zijn blij dat er bij de telling nog wel veel egels zijn geteld. Er zijn er dus niet heel veel overleden aan de ziekte.

We maakten eerder deze reportage over de egelziekte: