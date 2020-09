Er zit ook corona in rioolwater (en dat is handig)

Vanaf vandaag wordt in heel Nederland het rioolwater onderzocht op coronavirus-deeltjes. Als je corona hebt, zit het virus namelijk ook in je poep. De virusdeeltjes zijn al in poep te zien voordat iemand zelf in de gaten heeft dat hij ziek is.

Een flesje rioolwater

Op zo'n 300 meetplekken wordt iedere week een flesje water uit het riool geschept. Door dat water te onderzoeken, kunnen wetenschappers zien op welke plekken in Nederland veel mensen besmet zijn met het corona-virus.