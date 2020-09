Politici ruziën over plannen van de regering

Gisteren werden de nieuwe plannen van de regering bekendgemaakt op Prinsjesdag. Vandaag waren politici uit de Tweede Kamer aan de beurt om te vertellen wat zij van de plannen vinden. En dat ging er soms heftig aan toe.

Annabelle was de hele dag in Den Haag om het nieuws te volgen en sprak onder andere met Jesse Klaver, Geert Wilders, Lodewijk Asscher, Lilian Marijnissen en Thierry Baudet. Je ziet het in de video hierboven.