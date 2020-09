Meester Rob staat in het wereldrecordboek

En dat is niet het enige record dat de meester ooit gehaald heeft. Hij heeft in totaal vier records gehaald. Eentje daarvan is uitgekozen voor het wereldrecordboek.

Vandaag komt het nieuwe boek met allemaal verschillende wereldrecords uit. En ook meester Rob uit Groningen staat daar in! Hij heeft 80 dominostenen neergezet en omgegooid in 1 minuut. En dat allemaal met één hand!

Meester Rob geeft les aan groep 5 en groep 8. Vanavond zie je in het Jeugdjournaal wat de kinderen in zijn klas ervan vinden. Wij zijn benieuwd: vind jij een wereldrecord de knapste prestatie die er is, of niet?

