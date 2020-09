Prijzen van nieuwe Playstation en Xbox zijn bekend

De prijzen van de nieuwe Playstation en Xbox zijn bekendgemaakt. De consoles gaan allebei 499 euro kosten. De laatste keer dat deze bedrijven met nieuwe consoles kwamen, was in 2013. Twee versies Voor het eerst komt ook een goedkopere versie van de consoles: de Playstation 5 Digital Edition (399 euro) en de Xbox Series S (299 euro). Die spelcomputers werken helemaal digitaal. Je kan er dus geen game-schijfjes indoen en moet de spellen online downloaden.

Er is een grote kans dat spellen voor de nieuwe consoles een stukje duurder worden. De Playstation 5-spellen gaan waarschijnlijk 80 euro kosten. Gamemakers mogen zelf bepalen of ze zich aan die prijs houden. Volgens de makers worden games steeds duurder omdat het maken ervan steeds meer tijd kost. Over prijzen voor nieuwe Xbox-games is nog niks bekend.

Microsoft hoopt dat de verkoop van de Series X en S een stuk beter zal gaan dan hun oudere consoles. Er zijn namelijk twee keer zoveel Playstation 4-consoles verkocht als de Xbox One. Onthulling In juni werd de nieuwe Playstation onthuld. We hebben er toen een video over gemaakt en met een game-journalist gepraat. Dat kan je hier terug kijken:

