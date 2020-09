KNVB wil Frank de Boer als nieuwe bondscoach voor Oranje

Eerder liet hij al in een interview weten dat hij wel geïnteresseerd is.

De Boer is beschikbaar, want hij werd zes weken geleden ontslagen bij de Amerikaanse club Atlanta United. Hij won wel twee belangrijke prijzen met die club.

Frank de Boer zou dan de opvolger worden van Ronald Koeman. Die vertrok vorige maand naar Barcelona. Dat was altijd al zijn droom. We maakten daar toen deze video over: