BOOS: 'bekende Tiktokkers opgelicht door manager'

Zo'n 25 bekende Nederlandse TikTokkers zijn mogelijk voor een flink bedrag opgelicht door hun eigen manager. Dat is te zien in het YouTube-programma BOOS. De manager zou stiekem zeker 300.000 euro achter hebben gehouden.

Journalisten van BOOS zagen dat het bij veel TikTokkers niet zo is gegaan. Ze zouden een veel kleiner bedrag hebben gekregen.

Een manager regelt allerlei klussen voor TikTokkers. Zo werken ze mee aan bepaalde campagnes of maken ze reclame voor merken. In hun contract staat dat ze 80 procent van het geld mogen houden van iedere klus. 20 procent zou naar de manager gaan.

Het Jeugdjournaal zou vandaag twee TikTokkers interviewen over dit onderwerp, maar op het laatste moment ging de afspraak niet door. Ze durfden niet meer, omdat ze bang zijn voor de manager.

'Misverstand'

De manager zelf heeft ook gereageerd op de aflevering van BOOS en zegt dat er een misverstand is. Het bedrijf zegt dat ze met al hun TikTokkers hebben gepraat, zodat er geen 'onduidelijkheid' meer is over de contracten.

