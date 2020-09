Nederlander wint prijs voor onderzoek naar irritante geluiden

Een Nederlandse onderzoeker heeft een Ig Nobelpijs gewonnen. Dat zijn prijzen voor onderzoek dat leerzaam is, maar ook grappig. De onderzoeker heet Damiaan Denys en hij deed onderzoek naar irritante geluiden, bijvoorbeeld slurpen, smakken en tikken.

Sommige mensen kunnen daar zo slecht tegen dat ze agressief worden. Dat noem je misofonie. De onderzoeker raakte erin geïnteresseerd toen iemand bij hem langs kwam die woedend werd als iemand niesde.

Serieus onderzoek

De wetenschapper is blij met de prijs, want er is lang en serieus onderzoek gedaan naar mensen die niet tegen bepaalde geluiden kunnen.

