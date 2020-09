Scholieren staan in bekend modeblad Vogue

Jezelf terugzien in een modeblad: die eer hebben 20 scholieren van een middelbare school in Amsterdam. Ze staan in de Vogue. Dat is een van de beroemdste modebladen van de wereld.

Het blad heeft hen gekozen omdat ze willen laten zien dat jongeren erg belangrijk zijn en de toekomst gaan veranderen.

De leerlingen kregen verschillende outfits en mochten zelf kiezen wat ze aantrokken. Natuurlijk werd ook hun haar en make-up gedaan.