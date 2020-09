Politieagenten in Rijswijk kregen gisteren een opvallende melding. Een vrouw reed op haar fiets over de snelweg.

Op de snelweg fietsen is verboden, want het is natuurlijk erg gevaarlijk. De vrouw reed op de vluchtstrook, dus er reden geen auto's voor of achter haar. De politie heeft haar staande gehouden en gaven haar een flinke boete.

Het is niet bekend hoe de fietser op de snelweg terechtkwam. Waarom ze daar reed is ook niet bekend.