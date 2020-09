Prins Constantijn in contact geweest met corona-patiënt

Prins Constantijn, de broer van koning Willem-Alexander, is in contact geweest met iemand die het corona-virus heeft. Op Twitter schrijft hij dat hij in zelf-isolatie zit. Dat betekent dat hij niet naar buiten gaat en zoveel mogelijk thuis blijft. Hij schrijft dat hij 'bang is om iets door te geven wat hij waarschijnlijk niet heeft':

Constantijn van Oranje @constantijn14

In zelf-isolatie vanwege ‘nauw contact’ met positief getest persoon. Voel me een paria die bang is iets door te geven wat ik wrsch helemaal niet heb. Ook apart om dagen onbewust rond te lopen. Vraagt me af of ik wel voldoende afstand gehouden hebt, handen gewassen.. Denk het wel.

De prins was dinsdag wel bij Prinsjesdag in Den Haag. Toen wist hij nog niet dat hij in contact was geweest met een corona-patiënt. Diegene hoorde pas gisteren de uitslag van de test. Doordat de ontmoeting een week geleden was, blijft de prins nog drie dagen in zelf-isolatie.

Prinses Laurentien en prins Constantijn op Prinsjesdag ANP