Kinderen op Vlieland blij met nieuwe boot: veel sneller op school

Goed nieuws voor kinderen op het waddeneiland Vlieland. Sinds kort is er een nieuwe bootverbinding die vanaf Vlieland meteen naar het eiland Terschelling vaart. Hierdoor hoeven kinderen niet verplicht in Friesland naar school, maar kunnen ze ook naar Terschelling.

Op Vlieland wonen niet zo veel kinderen. De klassen zijn vaak klein, soms zitten er maar drie kinderen in een klas. En daardoor is er niet voor ieder kind het juiste niveau. Daarom gingen ze met de boot naar Friesland, naar de plaats Harlingen. Maar dat kost best veel tijd.

Gastgezin

De boot is niet voor alle kinderen een oplossing, omdat op Terschelling niet alle niveaus zijn. Sommige kinderen kiezen ervoor om in een gastgezin in Friesland te gaan wonen. Zij gaan dan in het weekend naar huis.