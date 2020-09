Oranjevrouwen winnen van Rusland: bijna zeker van EK

De Nederlandse voetbalvrouwen hebben vandaag met 1-0 gewonnen van Rusland. Het was hun zevende kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap. Doordat ze hebben gewonnen, is het bijna zeker dat Nederland mee mag doen aan het EK.

Elk team dat meedoet aan de kwalificatiewedstrijd, is ingedeeld in een groep, een poule. Van elke groep mogen de nummers 1 sowieso meedoen aan het EK. Nederland staat in de groep ruim bovenaan: ze hebben 21 punten. Daarna komt Rusland, en die heeft er een stuk minder.