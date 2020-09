Zondag is er een extra Jeugdjournaal over pesten

Morgenavond is er een extra Jeugdjournaal over pesten. Pesten gebeurt nog altijd en het kan grote gevolgen hebben. In het extra Jeugdjournaal vertellen kinderen die het meemaken hoe het is om gepest te worden.

Ook komen bekende Nederlanders aan het woord. Sommige van hen zijn zelf gepest. Natuurlijk hoor je ook wat je kunt doen tegen pesten. En wist je al dat dieren elkaar kunnen pesten? Dat gaan we allemaal laten zien in de speciale, extra uitzending.

De uitzending begint om 19.15 uur, direct na het gewone Jeugdjournaal.