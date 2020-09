Vrouw wil schilderij terug dat ze cadeau gaf aan Rijksmuseum

Het gaat om het schilderij Compositie van kunstenaar Bart van der Leck. Volgens kenners is het schilderij 350.000 euro waard.

Een vrouw uit Amsterdam wil een schilderij terug hebben dat ze 7 jaar geleden cadeau gaf aan het Rijksmuseum in Amsterdam. De vrouw is nu 88 jaar en zegt dat ze in de war was toen ze het schilderij cadeau gaf.

De familie van de vrouw wil het schilderij nu terug. Ze zeggen dat het museum meer onderzoek had moeten doen. Dan hadden ze gezien dat vrouw in de war was en dat ze het schilderij eigenlijk niet wilde geven.

Een rechter gaat nu bekijken hoe de zaak precies zit. Het museum zegt dat ze het schilderij best terug willen geven als inderdaad duidelijk is dat de vrouw verward was.