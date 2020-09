Poes Lucy gered na drie weken onder brug

In Middelburg is een poes gered die drie weken vastzat onder een brug. Hoe het dier daar terecht is gekomen is onduidelijk. Ze stond op een smal randje en kon daar niet meer wegkomen.

De poes werd ontdekt doordat mensen rondom de brug liepen en gemiauw hoorden. De Dierenambulance en ook de brandweer probeerden de poes, die Lucy heet, te bevrijden. Maar dat bleek niet makkelijk.

Surfplank

Ook een paar buurtbewoners met een kano konden het dier niet te pakken krijgen. Uiteindelijk zijn mensen met een surfplank het water opgegaan om poes Lucy te pakken. Dat lukte.