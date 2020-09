Dokter gebruikt VR-bril om beter te opereren

Artsen in Rotterdam hebben een handig nieuw hulpmiddel bij operaties: een VR-bril. Die bril ken je waarschijnlijk van games, maaar je kunt hem dus ook voor serieuze dingen gebruiken.

Met de bril kan de arts de longen van een patiënt goed bestuderen. Zo kan hij bijvoorbeeld in 3D zien waar kankercellen zitten. Die informatie geeft hij door aan de chirurg die bezig is bij de patiënt. De twee chirurgen werken zo samen en kunnen veel preciezer bepalen wat ze moeten doen.

Sneller herstellen

Dat is ook goed nieuws voor de patiënt, want hierdoor wordt alleen het foute stukje in de longen weggesneden. Zo kan een patiënt sneller herstellen van een operatie.