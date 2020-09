Loten verkopen voor je sportclub: door corona extra belangrijk

Deze week is de Grote Clubactie begonnen. Dat is een actie waarbij kinderen langs de deuren gaan om loten te verkopen. Zo halen ze geld op voor hun vereniging. Dit jaar is dat belangrijker dan ooit, want door corona hebben veel clubs minder geld.

Dat is ook zo bij Atletiekvereniging Prins Hendrik in Vught. De club moest kort geleden een nieuwe hoogspring-mat kopen. Dat kost veel geld, en daarom kunnen ze het geld van de Grote Clubactie goed gebruiken.