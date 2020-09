Huizen ontruimd bij grote brand in Amsterdam

De brandweer in Amsterdam is vannacht druk geweest met een grote brand in een kringloopwinkel. Tientallen mensen die dichtbij de winkel wonen, moesten voor de zekerheid hun huis uit. Ze werden opgevangen in een hotel in de buurt.

Onder controle

De brand begon rond middernacht. Het is nog niet duidelijk hoe dat gebeurde. Om 06.30 uur in de ochtend had de brandweer het vuur onder controle.

Vijf huizen waren zo erg beschadigd door het vuur, dat de bewoners niet terug konden. Alle andere mensen die hun huis uit moesten, mochten vanochtend wel weer terug.