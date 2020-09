Dinsdag was het nog 30 graden, maar vanochtend heeft het gevroren. In Twente werd -1,3 graden Celsius gemeten aan de grond. Het is de eerste keer dat er vorst is gemeten in Nederland sinds de lente.

Herfst

Het wordt dus kouder en de bomen steeds kaler. Morgen begint de herfst officieel. Heb jij zin in dat seizoen? Laat het ons hieronder weten!