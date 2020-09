Dit is wat pesten met je doet

'Ik dacht altijd dat het aan mij lag. Ik vertrouwde niemand meer'. Dat zegt Amy van 14. Ze is jarenlang gepest en is zo dapper om daar in het Jeugdjournaal over te vertellen. En ze is niet de enige. Ook Hans, Nikita en Mirelle durven te praten over wat hen is overkomen.

Als je gepest wordt, kun je daar lange tijd last van hebben. Zelfs als het pesten is gestopt, denken mensen er nog aan vaak aan. Dat geldt ook voor Hans en Mirelle. In hun jeugd zijn ze gepest en ze merken daar af en toe nog steeds de gevolgen van.