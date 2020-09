Friezen verliezen op 1 cm het NK Fierljeppen voor mannen

Het NK Fierljeppen is gewonnen door Rian Baas uit Utrecht. Hij kwam 1 centimeter verder dan de Friese Ysbrand Galama. Bij de vrouwen won er wel iemand uit Friesland: Sigrid Bokma sprong twee meter verder dan haar tegenstanders.

Friese sport

Fierljeppen is een traditionele Friese sport. Het is de bedoeling dat je met een stok zover mogelijk over een sloot springt.

Bij het Nederlands Kampioenschap nemen de 24 beste springers uit Friesland het op tegen de 24 beste springers uit de rest van Nederland. De Friezen willen altijd graag dat een Fries wint, maar dit jaar is dat dus alleen bij de vrouwen gelukt.