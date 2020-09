Zo gaat pesten in de dierenwereld

Misschien denk je dat alleen mensen elkaar pesten, maar dat is niet waar. Ook in de dierenwereld wordt gepest. Dat is vooral goed te zien bij gorilla's. Een gorilla heeft zelfs eens een ander dier in het water geduwd!

Gedragsbioloog Patrick van Veen weet er alles van. Volgens hem kun je de apen uit een groep zelfs vergelijken met een schoolklas. Zo is de grote leider van de gorilla's te vergelijken met de juf of meester.

Meelopers?

Toch zijn er ook verschillen. Zo zie je bij apen niet zo snel meelopers of ouders die zich ermee gaan bemoeien. En hoe zorgen apen ervoor dat het pesten niet uit de hand loopt? In de video hierboven hoor je daar meer over.

Deze video is een onderdeel uit de speciale uitzending van het NOS Jeugdjournaal over pesten. De hele uitzending zie je hier: