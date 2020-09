Onderzoek: Meer dan de helft van de kinderen is gepest

Meer dan de helft van de kinderen in Nederland is wel eens gepest. Bij een groot deel van hen gebeurde dat op school. Soms voor even, maar soms ook jarenlang. Dat blijkt uit een groot onderzoek dat we deden.

Ik ben vaak geslagen en geschopt. En uitgescholden om mijn haarkleur. Thijs

Pesten gebeurt meestal op het schoolplein, buiten het zicht van de meester of juf. Die heeft daardoor niet altijd door wat er aan de hand is. Meer dan de helft van kinderen, 55%, zegt dat hun leraar het niet in de gaten heeft als er wordt gepest.

Je kan niet alles zien. Dan hoop je dat kinderen het thuis vertellen en met hun ouders naar je toekomen. meester Arnout

De meeste kinderen vinden, net als deskundigen, dat er meer aandacht moet komen in de klas voor pesten.