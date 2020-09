Bekende Nederlanders vertellen over pesten

Ook vroegen we acteur Bilal Wahib, Famke Louise en influencer Anna Nooshin naar tips voor kinderen die gepest worden. Over één ding zijn ze het eens: je moet altijd jezelf blijven.

Deze video is een onderdeel uit de speciale uitzending van het NOS Jeugdjournaal over pesten. De hele uitzending zie je hier:

Word jij of iemand uit jouw klas gepest en wil je daar iets over kwijt? Dan kun je altijd met de Kindertelefoon bellen. Zij zijn te bereiken op het telefoonnummer 0800 - 0432 of via kindertelefoon.nl.