De speciale uitzending van het NOS Jeugdjournaal over pesten

In een extra uitzending van het NOS Jeugdjournaal zie en hoor je alles over pesten. Wat is pesten? Kunnen dieren elkaar pesten? En vooral: wat kun je tegen pesten doen? Dat zie je allemaal in deze uitzending.

Ook vertellen Daphne, Nikita, Amy, Hans en Mirelle hun persoonlijke verhaal over pesten. En bekende Nederlanders hebben een boodschap voor alle gepeste kinderen in Nederland.