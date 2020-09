Emin werd gepest, maar nu gaat het goed met hem

Emin was 11 jaar toen hij in het Jeugdjournaal vertelde over pesten. In zijn klas werd hij beledigd, buitengesloten en gepest. Het was zo erg dat hij niet meer naar school wilde en soms niet meer wilde leven. Inmiddels is Emin 19 jaar en gaat het veel beter met hem.

Emin ging naar een andere basisschool en dat was voor hem een nieuw begin. Hij kreeg het veel fijner in de klas en vond het zelfs weer leuk om naar school te gaan. Toen het Jeugdjournaal voor de eerste keer bij hem langs kwam, was hij net gaan boksen. En dat doet hij nu nog steeds.