Toekomstige juffen en meesters willen graag buiten lesgeven

Ze zeggen dat de kinderen de lessen zo beter onthouden en dat ze veel meer plezier hebben in school. En het is ook nog eens gezond.

Nu gaan veel kinderen alleen in de pauzes en soms met gym naar buiten. Maar de studenten willen ook taal- en rekenlessen in de buitenlucht geven.

Op een basisschool in Delden wordt al vaak buiten lesgegeven. De kinderen krijgen iedere dag minimaal een half uur les op het schoolplein. Ze doen veel aan rekenen en taal met bewegingen, maar bijvoorbeeld ook met stoepkrijt. Eerder maakten we daar deze video over: