Cafés eerder dicht en Taj Mahal open: dit is het laatste corona-nieuws

In een groot deel van Nederland gelden sinds vannacht strengere corona-regels. Cafés en restaurants in het westen van Nederland moeten eerder dicht. En er mogen op bijvoorbeeld feesten nog maar maximaal 50 mensen komen.

Voor kinderen verandert er ook wat vandaag. Kinderen onder de 13 mogen gewoon naar school als ze verkouden zijn. Ook hoeven ze bij milde klachten geen corona-test meer te doen. Juffen en meesters krijgen vanaf nu juist voorrang bij het aanvragen van zo'n test.

Canada

Ook in het buitenland is veel corona-nieuws. In Canada hebben ze nu een corona-test speciaal voor kinderen. Daarbij hoeven ze alleen in een buisje te spugen. Ze krijgen dus geen lang wattenstaafje in hun neus en keel.

Nieuw-Zeeland

In bijna heel Nieuw-Zeeland worden de corona-regels minder streng. In dat land zijn op dit moment nog maar 62 besmettingen bekend.

India

Ook in India worden de corona-regels versoepeld. Vanaf vandaag is de wereldberoemde Taj Mahal weer open voor bezoekers. Dat is opvallend, want het aantal besmettingen in India loopt juist hard op. Al meer dan 5 miljoen mensen zijn besmet of besmet geweest.