Oproep: Wat wil jij weten van uitvinder Boyan Slat?

Boyan Slat is een Nederlandse uitvinder van 26 jaar oud. Hij is de oprichter van Stichting The Ocean Cleanup. Die stichting zet zich in om plastic uit de zee en rivieren te halen.

50.000 kilo plastic

Een jaar geleden kwam Boyan met een nieuwe uitvinding, The Interceptor. Dat betekent 'de onderschepper'. Deze speciale boot kan per dag 50.000 kilo plastic uit het water vissen.

Er is zoveel vertrouwen in de uitvindingen van Boyan, dat mensen over de hele wereld al tientallen miljoenen euro's doneerden. Met dat geld kan The Ocean Cleanup het water nóg beter schoonmaken.

Wil jij iets weten van deze uitvinder? Binnenkort gaan wij bij Boyan langs met jullie vragen.