Zo eten kinderen op een 'Gezonde Basisschool van de Toekomst'

Kinderen worden gezonder als ze op school meer bewegen, elke dag een goede lunch krijgen en leren over gezond eten. Dat zeggen onderzoekers die dat al vijf jaar testen op een paar basisscholen in Limburg.

In de afgelopen vijf jaar hebben de onderzoekers het gewicht en de lengte bijgehouden van de kinderen op de scholen. Hieruit bleek dat de kinderen een gezonder gewicht kregen dan kinderen op scholen waar geen extra aandacht voor gezond leven was. Ook werd er meer water gedronken en is de sfeer in de klas beter.

Omdat het project succesvol was, wordt het uitgebreid naar tientallen andere scholen in Limburg.