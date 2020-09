Zo was de eerste dag op school voor kinderen met een snotneus

Vanaf vandaag mogen kinderen met een snotneus weer naar school. Lange tijd was de regel dat je thuis bleef als je verkouden bent, maar afgelopen vrijdag maakte minister Hugo de Jonge bekend dat kinderen met een snotneus weer naar school mogen .

Annabelle ging langs op basisschool De Kring in Alkmaar. Daar zijn ook een paar kinderen getest op corona.

Tot nu toe konden kinderen tot 13 jaar zich, ook bij milde klachten, laten testen op corona. Daar is veel gebruik van gemaakt: sinds 1 juni hebben bijna 84.000 kinderen dat gedaan. Een klein deel daarvan had echt corona, dat waren 581 kinderen. Gelukkig hebben maar weinig kinderen echt last van het virus.