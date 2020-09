Dit zijn de genomineerden van de Televizier-Ster Jeugd

Beestenbrigade

Het kinderprogramma Beestenbrigade is iedere schooldag te zien bij KRO-NCRV op NPO Zappelin. In het programma trekt boswachter Tim samen met twee kinderen het land in om dieren te helpen.

Dropje

De kleuterserie Dropje gaat over een nieuwsgierig poppetje dat allerlei avonturen beleeft. Dropje is iedere schooldag te zien bij NTR op NPO Zappelin.

H3L

H3L gaat over een klas op de middelbare school. In de serie ontdekken de leerlingen liefde, drugs, discriminatie, vriendschap en jaloezie. H3L is te zien via de streamingsdienst Videoland.