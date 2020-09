Aantal corona-besmettingen blijft stijgen

Het aantal corona-besmettingen in Nederland loopt hard op. Afgelopen week werden meer dan 13.000 mensen positief getest. Er zijn dus steeds meer mensen besmet met het virus. Volgens deskundigen zijn vooral veel jongeren besmet.

De meeste besmettingen waren in grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. In Amsterdam raakten in een week meer dan 2000 mensen besmet met het corona-virus.

Meer mensen in het ziekenhuis

Er zijn ook steeds meer mensen in het ziekenhuis opgenomen met corona. In totaal liggen daar nu 420 besmette mensen. Met 91 daarvan gaat het zo slecht dat ze op een speciale afdeling liggen, de intensive care.

De cijfers zijn nog niet zo hoog als eind maart en begin april. Toen werden per dag soms wel 700 mensen opgenomen in het ziekenhuis en overleden er ook veel meer mensen per dag.