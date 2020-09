Tom Dumoulin gaat toch naar WK Wielrennen

Wielrenner Tom Dumoulin gaat toch naar het WK Wielrennen in Italië. Hij wist eerst nog niet zeker of hij ging, omdat hij pas net klaar is met de Tour de France.

Bij de Tour fietsen de wielrenners drie weken door Frankrijk en dat is behoorlijk vermoeiend. Toch wil Dumoulin meedoen met het WK. Hij zegt dat dat hij goed herstelt.

Annemiek van Vleuten

Wielrenster Annemiek van Vleuten gaat ook naar het WK. Dat is opvallend, want ze vorige week brak ze bij een val haar pols. Van Vleuten heeft nu geprobeerd of ze kan fietsen met een brace om haar arm.

Dat gaat best goed en daarom denkt ze dat ze toch mee kan doen met de wedstrijd op zaterdag.