Schildpad van 2,5 meter gespot in Nederland

In de Oosterschelde in de provincie Zeeland hebben agenten een schildpad gespot van 2,5 meter! Het gebeurt bijna nooit dat zulke grote schildpadden in Nederland gezien worden.

De lederschildpad hoort thuis in de Atlantische Oceaan. Af en toe wordt hij ook gezien in de Noordzee.

Kwallen

Volgens een deskundige kan de schildpad hier prima leven. Hij is gezond en er is genoeg eten voor hem, zoals kwallen.