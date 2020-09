Frank de Boer nieuwe coach van Oranje

Frank de Boer is 50 jaar en gaat de komende twee jaar het team trainen. En in die tijd zijn er grote toernooien: volgende zomer begint het Europees kampioenschap en in 2022 is het wereldkampioenschap.

112 keer

Tien jaar geleden was Frank de Boer al assistent-trainer. Toen heeft Oranje de finale van het WK gehaald. En hij speelde zelf ook bij Oranje. Frank de Boer deed mee aan 112 wedstrijden.

In de video hieronder kan je een overzicht van hem zien: