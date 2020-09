Oproep: Wat wil jij weten van YouTuber Boaz?

Je kunt weer vragen insturen voor een tablet-interview, en deze keer voor YouTuber Boaz. Hij plaatst iedere dag een video en zijn allerpopulairste video gaat over een jongen van 8! Daarmee was hij twee jaar geleden in een turnhal:

Boaz komt uit Amersfoort en houdt ook van freerunnen. De laatste tijd maakt Boaz meer video's over auto's. Binnenkort gaan wij naar hem toe en daarbij nemen we jullie vragen mee. Wat wil jij van hem weten?

Even geleden was Boaz in het nieuws omdat hij tegengehouden werd gehouden door de politie. Hij reed namelijk met een soort zwembad-auto op de weg! En wist je dat hij ook te zien is in onze Uitgezocht-video over seks-comments?

Die video kan je hier bekijken: