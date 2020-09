Veel kinderen krijgen te weinig extra hulp op school

Kinderen die extra hulp nodig hebben op school, krijgen die niet altijd. Het gaat dan om kinderen die meer begeleiding nodig hebben omdat ze bijvoorbeeld zware dyslexie, ADHD of autisme hebben. Dat blijkt uit een groot onderzoek van de Kinderombudsman waarin kinderen zelf hun mening mochten geven.

Juno van 11 weet hoe dat is. Zijn oude basisschool kon hem geen goede hulp geven. Daardoor ging het een tijd niet goed met hem. Nu gaat hij naar een school met speciaal onderwijs en gaat het veel beter. Vanavond in het Jeugdjournaal vertelt hij er meer over.